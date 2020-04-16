Зеленский подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 559-IX.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Принятые изменения обеспечивают создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации топлива и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика", - сообщает пресс-служба президента.

Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика по его согласию (желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Таким образом, закон поможет упростить уплату налоговых платежей и будет способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Закон был поддержан парламентом с учетом предложений президента. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия, чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.