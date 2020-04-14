Рада открыла украинцам доступ к геокадастрам

Верховная Рада приняла закон «О национальной инфраструктуре геопространственных данных» (законопроект №2370), который устанавливает бесплатный доступ граждан и субъектов хозяйствования к соответствующей информации.

Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон устанавливает правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных, определение принципов ее создания и развития.

Согласно закону, будет формироваться современная система обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации, обеспечиваться межотраслевая интеграция геопространственных данных и данных кадастров, открытие в сети Интернет базовых и тематических геопространственных данных и метаданных, которые создаются как в публичном секторе, так и предприятиями - монополистами.

Финансирование работ по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктури геопространственных данных предлагается осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, средств учреждений, организаций и предприятий, заказчиков работ согласно заключенных договоров и других источников, не запрещенных законом. Для создания национальной инфраструктуры геопространственных данных будут использованы имеющиеся геопространственные данные, которые уже созданы органами государственного управления.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Так, лица, виновные в нарушении требований настоящего закона, несут установленную законом ответственность за нарушение порядка создания и использования геопространственных данных и метаданных, потерю или несанкционированное уничтожение геопространственных данных и метаданных и незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных.

В то же время, согласно закону, Кодекс Украины об административных правонарушениях дополняется новой статьей 513 «Нарушение прав на геопространственные данные и метаданные». Так, незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных, их потеря или несанкционированное уничтожение, а также нарушение порядка создания и использования геопространственных данных и метаданных влечет за собой наложение штрафа от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 2550 грн). При этом деяние, совершенное лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, влечет за собой наложение штрафа от двухсот до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 4250 грн).

Большинство положений этого закона вступают в силу с 1 января 2021 года.