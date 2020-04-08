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Законопроект о Конституционном суде не учитывает позицию самого суда и предусматривает ограничение конституционных прав - КС
15:59 08.04.2020 |
Конституционный суд Украины (КС) предостерегает от необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине и подчеркивает, что законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" не учитывает позицию самого суда и содержит нормы ограничения конституционных прав.
"В Конституционном суде Украины изучают текст зарегистрированного в Верховной Раде Украины законопроекта № 3300 о внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. Предварительный анализ показал, что в этом законопроекте не учтен комплексный подход к предложениям Конституционного суда Украины, предоставленным парламенту, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав", - говорится в сообщении КС, размещенном на странице суда в соцсети Фейсбук в среду.
В КС отмечают, что суд в 2019г по собственной инициативе передал в Верховную Раду для использования при принятии изменений в законодательство пакет системных наработок, направленных на улучшение реализации принятой реформы на практике.
"В то же время, в обнародованном тексте законопроекта № 3300… не учтены предложения Конституционного суда, зато предусмотрены существенные ограничения определенных конституционных прав", - заявляют в суде.
В сообщении подчеркивается: "Конституционный суд Украины не одобряет попыток необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументировано, после проведения профессиональных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно подчеркивал Совет Европы".
Вместе с тем, согласно сообщению, КС поддерживает проведение реформ, в частности, касающихся введения института конституционной жалобы. "25 апреля 2019г Конституционный суд принял первое решение по конституционной жалобе, которая касалась социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - напоминают в суде.
"Однако, вопрос внесения изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" должен, прежде всего, инициировать Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики с соответствующими наработками. Такое решение должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, что следует из Конституции Украины и решений Конституционного суда Украины", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3300 об изменениях в закон "О Конституционном суде" в части усиления независимости и улучшения эффективности его функционирования, согласно которому предлагается перенести место расположения КС из Киева в Харьков, обязать всех судей уходить в отпуск одновременно и запретить подавать иски юридическим лицам.
Проект закона предусматривает также сокращение количества голосов судей в Сенате Конституционного суда, которые необходимы для принятия решения по конституционной жалобе: вместо 2/3 от состава Сената (6 из 9 судей – ИФ-У) предлагается сократить число голосов до 5.
Документом предлагается внести изменения в ст.78 закона о Конституционном суде, согласно которым Сенат или Большая палата КС могут выдать обеспечивающий указ для сопровождения конституционной жалобы. Ранее такой указ мог издаваться судом только в исключительных случаях.
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