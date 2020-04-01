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Нотариусам рекомендовано во время карантина проводить только неотложные нотариальные действия
18:02 01.04.2020 |
Органы нотариата продолжают работать во время карантина с ограничениями, введенными с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщила замминистра юстиции Ольга Онищук.
В частности, государственным нотариальным конторам рекомендовано ограничить посещение граждан и обеспечить прием по предварительной записи по телефону. Кроме того, рекомендуется совершать только неотложные нотариальные действия, связанные с установленными законодательством сроками и нарушениями прав граждан.
"Государство не сможет эффективно функционировать без деятельности органов нотариата даже в период действия карантина, ведь нотариусы совершают большое количество нотариальных действий, которые в некоторых случаях являются жизненно необходимыми. Например, удостоверение сделок, завещания, меры по охране наследственного имущества, выдача свидетельства о праве на наследство, подтверждение подлинности подписи и другое", - цитируется Онищук в сообщении пресс-службы.
По ее словам, на органы нотариата не распространяется запрет Кабинета министров на работу субъектов хозяйствования, принимающих посетителей. "Учитывая это, просим не препятствовать деятельности органов нотариата в такое сложное для Украины время для обеспечения полноценного функционирования работы государства и соблюдения основоположных интересов граждан", - подчеркнула Онищук.
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