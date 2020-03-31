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Рада разрешила отсрочить собрания акционеров или проводить их удаленно
12:54 31.03.2020 |
30 марта Верховная Рада приняла законопроект №3275, позволяющий изменить порядок и отсрочить проведение годового общего собрания акционеров по результатам 2019 года и сроки раскрытия годовой информации.
В целом законопроект поддержали 312 депутатов.
Как написал в Facebook глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев, изменения позволят акционерным обществам провести годовое общее собрание не позднее трех месяцев после завершения карантина.
Кроме того, собрание можно будет провести дистанционно. НКЦБФР разработает и утвердит временный порядок проведения такого собрания, добавил Хромаев. "У нас уже есть наработанные проекты этих порядков. Планируем утвердить их в ближайшее время", - написал Хромаев.
Он также напомнил, что годовая информация должна быть раскрыта акционерными обществами в течение пяти рабочих дней после даты проведения общего собрания акционеров.
Хромаев также уточнил, что такие же изменения приняты для институтов совместного инвестирования, в частности корпоративных фондов, а также для обществ с ограниченной ответственностью, которые являются эмитентами ценных бумаг.
Кроме того, профессиональные участники фондового рынка, которые не являются эмитентами ценных бумаг, получат дополнительно три месяца после даты завершения карантина для обнародования финотчетности за 2019 год или консолидированной финотчетности вместе с аудиторским отчетом (но они должны сделать это не позднее 31 декабря 2020 года).
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