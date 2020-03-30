Рада внесла изменения в законы, которые дают дополнительные гарантии в связи с распространением коронавируса

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни Covid-19.

За соответствующий законопроект №3275 во втором чтении и в целом проголосовали 312 народных депутатов на заседании в понедельник.

Законопроект вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

Согласно изменениям, вводится поддержка для работников и работодателей в условиях распространения коронавируса. Предлагается расширить основы для продолжения процессуальных сроков, установленных судом или законом.

Документ упрощает производство продукции, необходимой для противодействия распространения коронавируса.

Законопроект также гарантирует выплаты социальной помощи, пролонгирует срок обращения за социальной помощью и срок ее выплат.

Кроме того, вводится отсрочка подачи отчетов статистической информации в контролирующие органы.

В частности, в Кодекс законов о труде вносится норма о гибком режиме рабочего времени, дистанционной (на дому) работе.