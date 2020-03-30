"Бюджетный комитет утвердил проект изменений в госбюджет. Один голос против (Алексей Гончаренко, ЕС), один воздержался (Владимир Цабаль, "Голос")", - написал он в "Телеграм-канале" в понедельник.
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Бюджетный комитет Рады рекомендовал принять проект поправок в госбюджет-2020 - нардеп
14:04 30.03.2020 |
Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №3276 с поправками в государственный бюджет на 2020 год, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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