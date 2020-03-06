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Ряд законопроектов Кабмина отозваны из Рады, включая «О труде»
18:11 05.03.2020 |
Правительственный законопроект о труде №2708 отозван из Верховной Рады 4 марта. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Также отозван так называемый "антиколомойский" закон №2571 и ряд других поданных прошлым составом Кабмина законопроектов, которые не успели пройти первое чтение.
Согласно регламенту Верховной Рады, законопроекты Кабмина, не прошедшие первое чтение до его отставки, снимаются с рассмотрения и считаются отозванными. Новый Кабмин может подать отозванные проекты повторно в течение месяца после получения им полномочий.
* 27 декабря Кабинет министров утвердил законопроект "О труде" и на следующий день внес его в Раду. Документ вводит понятия современных форм труда - фриланса, дистанционной, домашней, временной работы и гибкий график, предусматривает цифровые трудовые книжки, позволяет законно работать ученикам и студентам, удаленно - беременным, пенсионерам и людям с инвалидностью. В Минэкономики ожидали, что закон сбалансирует рынок рабочей силы, выведет из тени зарплаты и ускорит экономический рост.
* Принятие законопроекта №2571 является последним невыполненным prior action (условием) для новой программы сотрудничества с МВФ. Кабмин внес его в Раду в декабре 2019-го, но документ "застрял" в финансовом комитете.
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