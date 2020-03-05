Зеленский подписал изменения к Налоговому кодексу по добыче янтаря

Президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Об этом свидетельствуют данные на странице закона № 2241 о внесении изменений в Налоговый кодекс на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 4 марта документ был возвращен с подписью Президента.

Закон предусматривает, что ставка рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых (янтаря) уменьшилась с 25% до 10%.

Соответствующее изменение внесено в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса.

Также закон дополняет «Переходные положения» Налогового кодекса нормой о том, что предполагается временно установить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, определенную пунктом 252.20 статьи 252 кодекса: до 31 декабря 2020 года включительно - в размере 5%, а до 31 декабря 2021 года включительно - в размере 8%.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 февраля приняла закон "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря". Соответствующее решение поддержали 390 народных депутатов.