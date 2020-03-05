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Рада внесла изменения в законы в связи с принятием закона «О предотвращении коррупции»
23:09 04.03.2020 |
Верховная Рада внесла изменения в некоторые законы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".
За соответствующий законопроект №2500 во 2-ом чтении и целом в среду поздно вечером проголосовали 280 народных депутатов.
Депутаты, в частности, дополнили статью 32 Кодекса законов о труде Украины положением следующего содержания:
Так, сотрудник, который сообщил о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений закона Украины "О предотвращении коррупции", совершенных другим лицом, не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам воздействия, или угрозе таких мер воздействия.
Обличители коррупции пользуются также другими правами и гарантиями защиты, установленными законом Украины "О предотвращении коррупции".
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