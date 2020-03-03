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Арахамия: К законопроекту об игорном бизнесе подали 3,7 тысячи правок
11:14 03.03.2020 |
К законопроекту который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр подали 3,7 тысяч правок, в "Слуге народа" обещают принять закон до летних каникул.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".
На вопрос примут ли депутаты законопроект об игорном бизнесе до летних каникул, Арахамия ответил:
"Вполне, 100%. У нас там 3 тыс 700 правок нарисовались, но мы сейчас обговариваем с авторами правок, как этот процесс оптимизировать", - подчеркнул он.
Также он объяснил, что сильная позиция в прекращении нелегального игрового бизнеса идет от президента.
"Это я считаю очень сильная позиция и в первую очередь президента, что он так жестко поставил перед силовиками данный вопрос. Никто не верил, что нелегальный игровой бизнес уйдет.
Все говорили, да на неделю, потом говорили, ну через две недели распогодится. Затем - ну, через месяц мы снова заработаем. А сейчас они уже поняли, что ничего не заработает и просто сдались! Это круто.
..Я в Николаеве был неделю назад. Там есть центральная улица - Соборная - как Крещатик, пешеходная. Так три месяца назад на ней были просто сплошные ломбарды и лотереи, а сейчас там ресторанчики, кафешки, магазины одежды. Насколько стало приятней гулять по этой улице!", - рассказывает Арахамия.
Напомним:
20 декабря, после провала голосования за легализацию игорного бизнеса, Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
Служба безопасности заблокировала деятельность 33 веб-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах.
16 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.
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