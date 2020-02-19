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Кабмин утвердил законопроект о контроле за промышленным загрязнением
15:22 19.02.2020 |
Кабинет министров на своем заседании в среду, 19 февраля, утвердил законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле за промышленным загрязнением".
Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.
"Кабмин утвердил законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле за промышленным загрязнением", - написал он.
Как сообщал УНИАН, 28 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время визита в Брюссель, где проходил Совет ассоциации Украина-ЕС, предложил вице-президенту Еврокомиссии по вопросам европейского "Зеленого соглашения" Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты с целью присоединения Украины к этой инициативе.
В январе Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины презентовало проект Концепции "зеленого энергетического перехода" Украины до 2050 года. Согласно документу, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе Украины должна к 2050 году составлять 70%, предполагается полный отказ от использования угольной энергетики и снижение доли атомной генерации более чем в два раза.
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