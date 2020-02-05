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Рада одобрила законопроект о реформе патентного законодательства
15:59 05.02.2020 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства)".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2259 в первом чтении проголосовали 369 народных депутатов.
Целью проекта в пояснительной записке указано "обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на изобретения и полезные модели с правом Европейского Союза".
В частности, законопроектом предлагается расширить перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана, предусмотреть возможность подачи заявок в электронной форме, а также предоставить право любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение.
Кроме того документ призван уточнить порядок предоставления дополнительной охраны прав на изобретения, расширить перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения (полезные модели), предусмотреть возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке ("post-grant opposition").
Авторы законопроекта указывают, что в Украине одинаковые результаты интеллектуальной деятельности могут охраняться как изобретения, так и как полезные модели. Однако права на полезную модель приобретаются по упрощенной процедуре, что позволяет недобросовестным владельцам запрещать третьим лицам использовать очевидные технические решения, а также обходить использовать изобретения третьих лиц без их согласия.
Для решения этой проблемы предлагается ввести административную процедуру признания недействительными прав на полезную модель.
Кроме того, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения законопроектом предложен ряд новаций, которые позволят существенно уменьшить количество "вечнозеленых" патентов на лекарства и медицинские изделия.
Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс, закон "О правовой охране изобретений и полезных моделей" и Декрет Кабинета министров "О государственной пошлине".
Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла за основу законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания национального органа интеллектуальной собственности".
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