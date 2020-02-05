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Рада в 1-м чтении проголосовала за введение страхования ответственности субъектов хозяйствования в сфере общепита
14:43 05.02.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении обязательного страхования гражданской ответственности субъектов хозяйствования в сфере общественного питания, однако в ходе обсуждения было учтено предложение комитета по вопросам экономического развития о замене обязательного страхования на добровольное.
"Комитет принял за основу этот проект закона. Был только один вопрос относительно обязательного страхования. Мы договорились, что изменим его на добровольное страхование", - сказал первый заместитель главы комитета по вопросам экономразвития Сергей Тарута в ходе заседания парламента в среду.
Законопроект №2136 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ресторанного хозяйства)" проголосовали 316 депутатов. Им предлагается внести изменения в закон "О страховании", дополнив ст. 7 ч. 1 новым видом обязательного страхования.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в 2019 году участились случаи массового отравления людей в ресторанах и кафе. Это свидетельствует о ненадлежащем состоянии соблюдения и игнорировании субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере общественного питания. В связи с этим возникла необходимость усиленного внимания законодателя к решению проблем предотвращения таких случаев, повышения ответственности субъектов хозяйствования в этой сфере и т.д.
По мнению инициаторов законопроекта, одним из действенных инструментов такой ответственности может выступить институт обязательного страхования гражданской ответственности субъектов хозяйствования в сфере общественного питания. Кроме того, обязательное страхование поможет страхователям преодолеть финансовые трудности, которые могут возникать после наступления страхового случая.
Кроме того, предлагается вместо понятия "общественное питание" ввести понятие "ресторанное хозяйство".
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