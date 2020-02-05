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Рада планирует создать условия для проведения инвентаризации лесов
13:45 05.02.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2379 "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов".
Законопроект поддержали 374 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Целью принятия проекта закона является создание законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе. Задачами законопроекта являются правовое определение понятия национальной инвентаризации лесов, регулирование полномочий органов государственной власти по ее проведению", - говорится в объяснительной записке.
Проектом закона вносятся дополнения в Лесной кодекс Украины относительно понятия национальной инвентаризации лесов, определения целей ее проведения и источников финансирования.
Авторы прогнозируют, что проведение национальной инвентаризации лесов позволит обеспечить органы государственной власти и общества в получении статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов в государстве, их ресурсном потенциале для нужд государственного управления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, международной отчетности о лесах.
Ожидается, что благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов насаждений (расчетная погрешность до ± 3%) и впервые для Украины будут определены показатели текущего прироста насаждений, необходимые для оценки уровня интенсивности лесопользования. Среди других потенциально важных результатов - определение площади самозалесненных сельскохозяйственных земель и уточнение отчетности к Рамочной конвенции ООН об изменении климата ООН и Киотского протокола по ежегодному уровню поглощения парниковых газов лесами Украины.
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