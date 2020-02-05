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Рада разблокировала подписание закона о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ
23:36 04.02.2020 |
Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", передает корреспондент РБК-Украина.
Так, нардепы провалили принятие проекта постановления №1049-П "Об отмене решения Верховной рады о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (регистр. № 1049 от 29 августа 2019 года). За него проголосовали 145 парламентариев при 226 минимально необходимых.
Теперь документ могут подписать глава ВР Дмитрий Разумков и соответственно президент Владимир Зеленский.
Напомним, в начале октября Рада одобрила во втором чтении законопроект №1049, за него проголосовали 255 нардепов.
Как писало РБК-Украина ранее, законопроект в первом чтении парламент принял 13 сентября.
Так, Министерство финансов Украины отмечало, что принятые Верховной радой законопроекты №1049 и №1051 вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года. В Минфине отметили, что единый счет - это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, который налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Налоговая.
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