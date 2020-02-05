Рада одобрила изменения в закон о потребительском кредитовании

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1109, которым предлагается расширить действие Закона "О потребительском кредитовании" на кредиты, размер которых не превышает 4723 грн и срок погашения меньше месяца.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, цель законопроекта - нормирование сферы микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физлиц.

Создатель законопроекта предлагают в том числе:

1) вносить кредиты, сумма которых не превышает одной минимальной зарплаты (на 1 января 2020 года она составляет 4723 грн. - Ред.), а также кредиты со сроком погашения меньше месяца в Единый реестр бюро кредитных историй.

2) ограничить совокупную сумму платежей, подлежащих уплате потребителем в случае невыполнения своих обязательств (неустойки/штраф/пеня, процентной ставки и т.д.), по кредиту в размере до одной минимальной зарплаты, двойной суммой, полученной по такому договору;

3) обязать получать разрешение при получении кредита на передачу данных хотя бы в одно бюро кредитных историй;

4) сократить срок внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений с семи до трех рабочих дней.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав потребителей услуг по микрокредитованию физлиц, надлежащую проверку кредитоспособности заемщиков, недопущение наступления катастрофических финансовых последствий для заемщиков, которые нарушили сроки возврата мелких кредитов и попадания их в "долговую яму".