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Рада приняла за основу законопроект о борьбе с патентным троллингом
23:23 04.02.2020 |
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2258 в первом чтении проголосовали 350 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на согласование требований действующего законодательства Украины об охране прав на торговые марки и промышленные образцы с правом Европейского Союза.
Законопроектом предлагается предусмотреть подачу заявок на регистрацию торговых марок в электронной форме. Также уточнены основания для отказа в регистрации или признания недействительной регистрации торговой марки, предусмотрена регистрация коллективной торговой марки, уточнен порядок предоставления правовой охраны по международной регистрации (по Мадридской системе), усилены санкции за нарушение прав на торговые марки.
В части регистрации промышленных образцов вводится дополнительный критерий охраноспособности (индивидуальный характер). Также законопроектом предусмотрена правовая охрана незарегистрированных промышленных образцов, увеличен срок действия прав до 25 лет (сейчас - 15), а также введена возможность досудебной отмены свидетельства в Апелляционной палате.
"Последняя норма очень важна для борьбы с "патентным троллингом" (явление, основанное на злоупотреблении недобросовестными лицами правами на промышленные образцы, которые не являются новыми, и в основном имеет место на таможенной границе)", - отмечают авторы документа.
Законопроектом для борьбы с этим негативным явлением, а также с целью его предупреждения в будущем, предлагается дополнительный административный способ аннулирования регистраций - так называемый механизм "post grant opposition" (признание недействительными свидетельств на промышленные образцы в Апелляционной палате).
Соответствующие изменения предлагается внести в Хозяйственный и Гражданский кодексы, законы "Об охране прав на промышленные образцы", "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" и Декрет Кабинета министров "О государственной пошлине".
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