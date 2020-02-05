Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №2166 "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) проголосовали 366 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщила глава подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Юлия Диденко, докладывая по законопроекту, документ совершенствует нынешние нормы и не допускает двойной уплаты ЕСВ физлицами-предпринимателями, которые одновременно числятся как самозанятые лица.

"Также предлагается освободить лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, от уплаты ЕСВ за себя при условии взятия их на учет как физлиц-предпринимателей", - отметила она.

Также, согласно пояснительной записке к законопроекту, льгота по уплате ЕСВ будет применяться для пенсионеров, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

При этом, как отметил глава комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, в случае принятия закона самозанятые лица, не получающие доход, смогут не уплачивать ЕСВ, однако за этот период им не будет насчитываться трудовой стаж и пенсионные выплаты.

Как сообщал УНИАН, 15 января Кабинет министров принял решение о взимании ЕСВ с предприятий, использующих труд осужденных.