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Рада намерена отменить уплату ЕСВ для самозанятых лиц
17:57 04.02.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №2166 "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) проголосовали 366 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как сообщила глава подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Юлия Диденко, докладывая по законопроекту, документ совершенствует нынешние нормы и не допускает двойной уплаты ЕСВ физлицами-предпринимателями, которые одновременно числятся как самозанятые лица.
"Также предлагается освободить лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, от уплаты ЕСВ за себя при условии взятия их на учет как физлиц-предпринимателей", - отметила она.
Также, согласно пояснительной записке к законопроекту, льгота по уплате ЕСВ будет применяться для пенсионеров, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.
При этом, как отметил глава комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, в случае принятия закона самозанятые лица, не получающие доход, смогут не уплачивать ЕСВ, однако за этот период им не будет насчитываться трудовой стаж и пенсионные выплаты.
Как сообщал УНИАН, 15 января Кабинет министров принял решение о взимании ЕСВ с предприятий, использующих труд осужденных.
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