Финансовые новости
- |
- 05.02.20
- |
- 02:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада приняла за основу законопроект о финансовом лизинге
17:53 04.02.2020 |
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1111 о финансовом лизинге.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании во вторник за принятие за основу соответствующего проекта закона проголосовали 313 народных депутатов.
"На самом деле у нас в стране сложилась ситуация, когда этот очень полезный для экономики государства инструмент является недоразвитым - в структуре ВВП он занимает всего лишь 0,69%, хотя в развитых странах он составляет от 2% до 5%... Мы предлагаем очень нужный для отрасли законопроект, который определяет порядок урегулирования отношений в сфере финансового лизинга и отдельных его форм", - отметил в своем выступлении в ВР глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), который является автором законопроекта.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, существует необходимость устранения противоречивых дефиниций и толкований, описывающих лизинг; устранения коллизий между общим гражданским и специфическим финансовым законодательством, создания необходимых условий для привлечения через механизм лизинга реальных инвестиций.
Предлагаемые нормы, в частности, предусматривают улучшение государственного регулирования лизинговой деятельности и усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.
"Очевидна довольно парадоксальная ситуация, когда перспективный сектор финансовых услуг с текущими объемами не менее 15 млрд грн регулируется устаревшим законодательством 20-летней давности, которое уже в течение довольно длительного времени не соответствует практическим реалиям рыночной среды. Законопроект разработан в соответствии с лучшей европейской практикой, обобщенной ассоциацией LEASEUROPE, объединяющей все национальные лизинговые ассоциации европейских стран", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Клинч Путина и Эрдогана: Чему обострение в Сирии учит Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин внес в Раду законопроект о частичной приватизации Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпошты
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада разблокировала подписание закона о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ
|Рада одобрила изменения в закон о потребительском кредитовании
|Рада приняла за основу законопроект о борьбе с патентным троллингом
|Японские владельцы «Viber» открывают исследовательский центр в Киеве
|В январе импорт ДТ упал на 40%
|Снижение ставок на аукционах ОВГЗ почти остановилось, продажи снизились до 2,3 млрд грн
Это интересно
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента
|Европарламент проголосовал за единую зарядку для мобильных устройств
|Seat Leon четвертого поколения: новый дизайн и гибридные силовые установки
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах