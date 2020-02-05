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Рада разрешила подписать закон о введении единого счета для уплаты налогов и ЕСВ
17:44 04.02.2020 |
Верховная Рада отказалась отменить решение о принятии законопроекта о введении единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).
За принятие проекта постановления №1049-П об отмене результатов голосования за указанный законопроект проголосовали 145 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Таким образом, председатель парламента Дмитрий Разумков имеет право подписать соответствующий законопроект и направить его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.
После получения документа Зеленский должен в течение 15 дней подписать его или вернуть парламенту со своими предложениями.
Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года Рада ввела единый счет для уплаты налогов и ЕСВ.
Также Рада объединила отчетность по единому соцвзносу и налогу на доходы. Также законопроектом для страхователей вводится квартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц и единому социальному взносу с разбивкой по месяцам отчетного квартала.
Тем временем, Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году.
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