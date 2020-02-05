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Рада решила снизить ренту за добычу янтаря с 2022 года
17:40 04.02.2020 |
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает снижение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с нынешних 25% до 10% с 2022 года.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона №2241 "О внесении изменения в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря" проголосовали 290 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как отметил заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук, закон является стимулирующим, поскольку предполагает увеличение поступлений в бюджеты за счет снижения давления на добросовестных налогоплательщиков. При этом он добавил, что в 2020-2021 годах ставка будет составлять 5 и 8% соответственно.
"Комитет на своем заседании принял решение учесть поданные депутатами предложения о снижении размера ставки рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 10%, а также временно установить ставку рентной платы за использование недр для добычи янтаря до 31 декабря 2020 года включительно в размере 5%, до 31 декабря 2021 года включительно - в размере 8%. Таким образом, ставка в 10% будет действовать с 1 января 2022 года", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 19 декабря прошлого года Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает снижение размера рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря до 10% с 25%.
На заседании 29 сентября прошлого года Кабинет министров принял пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря в Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.
По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 миллионов долларов в год.
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