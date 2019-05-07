Финансовые новости
- |
- 07.05.19
- |
- 22:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре
Высший антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре текущего года.
Об этом журналистам сказал исполняющий обязанности главы суда Олег Павлишин, передают Українськi Новини.
"Есть 2 ориентировочные даты - август и сентябрь", - сообщил он.
Павлишин отметил, что судьи Антикоррупционного суда намерены до 8 мая избрать председателя суда и его заместителя.
Павлишин еще не определился, будет ли баллотироваться на эти должности.
Как сообщали Українськi Новини, первое собрание судей Антикоррупционного суда началось во вторник.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Антикоррупционный суд возглавила Танасевич: Кто она такая
|Требования ЕС. В Украине вернут обязательный техосмотр авто
|Клуб «украиноботов»: Зачем «лидеры мнений» Порошенко бросились создавать ООшки
|Госдеп объяснил замену посла США в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ООО «Трейд Коммодити»
|Растаможенные иномарки с пробегом охватили 77% апрельского рынка легковых авто
|Оптовые цены ДТ почти вернулись на докризисный уровень
|Цены на нефть падают 7 мая, Brent подешевела до $70,4 за баррель
|Раде рекомендуют допустить частников к ж/д перевозкам
|Украина, вероятнее всего, не получит транш МВФ в 2019г - JP Morgan
Это интересно
|Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold задержится до второй половины 2019 года
|Компания SpaceX успешно запустила к МКС грузовой корабль Dragon
|Почему из-за углекислого газа зеленеет планета
|В Японии успешно запустили первую частную ракету MOMO
|NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
|Амстердам запретил автомобили на бензине и дизеле с 2030 года
|Tesla испытывает глобальную нехватку минералов для изготовления аккумуляторов