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Рада в первом чтении приняла закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС
22:10 25.04.2019 |
Верховная рада в четверг приняла за основу в первом чтении законопроект, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА).
Об этом сообщает "Европейская правда".
За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования" проголосовал 261 депутат.
После этого нардепы сделали попытку принять законопроект во втором чтении, но им не хватило голосов.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его главной целью является надлежащее применение законодательных актов, регулирующих вопросы разработки, принятия и применения технических регламентов и предусмотренных ими процедур оценки соответствия.
Кроме того, цель закона - адаптация национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза и избежание дополнительного или лишнего регуляторного бремени на хозяйствующие субъекты.
Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.
По оценкам экспертов, потенциально это соглашение может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.
ЕС дал Украине сигнал, что готов перейти к процедуре присоединения к АСАА, только недавно, но среди условий было принятие двух законопроектов, одним из которых был проваленный в феврале документ.
Подробнее о провале законопроекта и соглашении АСАА читайте в статье "Промышленный безвиз" не ко времени: почему Рада провалила присоединение Украины к соглашению ACAA".
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