Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект «О режиме совместного транзита», - Минфин

Верховная Рада поддержала в первом чтении разработанный Министерством финансов проект закона №9532 "О режиме совместного транзита".

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"За" проголосовало 234 народных депутатов.

Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

Законопроект призван приблизить украинское законодательство в таможенной сфере с таможенным законодательством ЕС путем имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами в соответствии с обязательствами, закрепленных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Система общего транзита с ЕС - это имплементация специального программного обеспечения на таможне, которое позволит ей работать синхронно с таможнями других европейских стран.

Принятие закона позволит применять Украине европейские транзитные правила, что позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента.

Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого "выигрывают" все участники цепи поставок - экспортеры, перевозчики, импортеры.

Принятие закона позволит уменьшить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.

Украинская таможня будет получать от таможни других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы, что позволит анализировать операции на предмет их рискованности еще до момента прибытия товаров в Украину.

Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными обзорами и другими контрольными процедурами; внедрить европейскую практику таможенного оформления транзитных грузов и обеспечения уплаты таможенных платежей; уменьшить временные затраты на оформление транзитных грузов, расширить возможности для системы анализа рисков; улучшить качество услуг и конкурентоспособность перевозчиков; либерализовать рынок финансовых гарантий и позволит выйти гарантам на европейские рынки; предоставить транзитные упрощения надежным компаниям, соблюдают требования законодательства.

Как сообщали Українські Новини, с 16 апреля единый счет для зачисления таможенных платежей заработал на постоянной основе.