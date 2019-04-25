Финансовые новости
- |
- 25.04.19
- |
- 20:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект «О режиме совместного транзита», - Минфин
17:30 25.04.2019 |
Верховная Рада поддержала в первом чтении разработанный Министерством финансов проект закона №9532 "О режиме совместного транзита".
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
"За" проголосовало 234 народных депутатов.
Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.
Законопроект призван приблизить украинское законодательство в таможенной сфере с таможенным законодательством ЕС путем имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами в соответствии с обязательствами, закрепленных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Система общего транзита с ЕС - это имплементация специального программного обеспечения на таможне, которое позволит ей работать синхронно с таможнями других европейских стран.
Принятие закона позволит применять Украине европейские транзитные правила, что позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента.
Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого "выигрывают" все участники цепи поставок - экспортеры, перевозчики, импортеры.
Принятие закона позволит уменьшить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением.
Украинская таможня будет получать от таможни других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы, что позволит анализировать операции на предмет их рискованности еще до момента прибытия товаров в Украину.
Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными обзорами и другими контрольными процедурами; внедрить европейскую практику таможенного оформления транзитных грузов и обеспечения уплаты таможенных платежей; уменьшить временные затраты на оформление транзитных грузов, расширить возможности для системы анализа рисков; улучшить качество услуг и конкурентоспособность перевозчиков; либерализовать рынок финансовых гарантий и позволит выйти гарантам на европейские рынки; предоставить транзитные упрощения надежным компаниям, соблюдают требования законодательства.
Как сообщали Українські Новини, с 16 апреля единый счет для зачисления таможенных платежей заработал на постоянной основе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ снизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%
|Рада приняла закон об украинском языке
|«Командный залет»: Что Зеленский должен был ответить Путину на паспорта для «Л-ДНР»
|5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мир готов отказаться от иранской нефти
|Беларусь возобновила поставки бензина в Украину
|Общий госдолг в марте увеличился на 0,7% до $78,8 млрд
|Верховная Рада приняла закон о «зеленых» аукционах для инвесторов ВИЭ
|Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект «О режиме совместного транзита», - Минфин
|Нефть марки Brent перешла к росту, приближается к $75 за баррель
Это интересно
|ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая
|Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes
|Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов