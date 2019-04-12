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Реализованная в Украине судебная реформа является беспрецедентной и давно ожидаемой - представитель Совета Европы
Спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя назвал выдающимся результатом создание в Украине новых судебных институтов - реформированного Верховного суда и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Р.Брийя заявил об этом сразу после церемонии присяги судей Высшего антикоррупционного суда в Киеве в четверг, 11 апреля.
По его словам, изменения в судебной системе Украины, достигнутые в ходе реформы, - это именно то, чего много лет требовало общество и ожидали международные партнеры Украины.
"Верховный суд работает, и ему еще предстоит сделать очень большой объем работы. Но много важного уже сделано - например, решение о защите прав внутренне перемещенных лиц. Совет Европы и в дальнейшем будет помогать украинской власти в осуществлении изменений в системе правосудия", - сказал спецпредставитель генсека Совета Европы.
Он также выразил надежду, что новосозданный антикоррупционный суд как можно быстрее приступит к работе, и одобрительно отметил результаты сотрудничества украинской стороны с общественным советом международных экспертов при формировании антикоррупционного суда. Оценивая этот процесс в целом, Р.Брийя сказал, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела очень качественную работу по отбору судей Антикоррупционного суда.
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