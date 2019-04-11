Штраф за непристегнутый ремень может вырасти в 10 раз

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 10131 о повышении штрафов за езду без ремней безопасности и мотошлемов. Решение было принято 10 апреля, говорится на сайте ВР.

Проектом закона предлагается увеличить штрафы за эти нарушения в 10 раз, до 510 грн. Так депутаты рассчитывают уменьшить смертность и травматизм на дорогах.

Авторы законопроекта приводят статистику, согласно которой, уровень пользования ремнями в Украине составляет 23%. При этом ремни безопасности могли бы спасти 50% участников смертельных ДТП и защитить пострадавших от тяжелых травм, по данным Всемирной организации здравоохранения. Аналогичный эффект дают и мотошлемы: их использование снижает риск гибели до 40%, а тяжелых травм - примерно на 70%.

В прошлом году аналогичный законопроект № 8492 не получил достаточно голосов депутатов во втором чтении. Тогда нардепы предлагали увеличить штрафы в 17 раз - до 867 грн.