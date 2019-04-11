Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Штраф за непристегнутый ремень может вырасти в 10 раз
14:47 11.04.2019 |
Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект № 10131 о повышении штрафов за езду без ремней безопасности и мотошлемов. Решение было принято 10 апреля, говорится на сайте ВР.
Проектом закона предлагается увеличить штрафы за эти нарушения в 10 раз, до 510 грн. Так депутаты рассчитывают уменьшить смертность и травматизм на дорогах.
Авторы законопроекта приводят статистику, согласно которой, уровень пользования ремнями в Украине составляет 23%. При этом ремни безопасности могли бы спасти 50% участников смертельных ДТП и защитить пострадавших от тяжелых травм, по данным Всемирной организации здравоохранения. Аналогичный эффект дают и мотошлемы: их использование снижает риск гибели до 40%, а тяжелых травм - примерно на 70%.
В прошлом году аналогичный законопроект № 8492 не получил достаточно голосов депутатов во втором чтении. Тогда нардепы предлагали увеличить штрафы в 17 раз - до 867 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
|Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ
|Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
|Украинцы задекларировали вдвое больше доходов, чем год назад
|На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн, - Минобороны
|Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь - Минфин
|Цены на нефть снижаются 11 апреля на росте запасов в США, Brent торгуется у $71,1 за баррель
|Штраф за непристегнутый ремень может вырасти в 10 раз
Это интересно
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG