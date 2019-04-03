Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав

В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, которую необходимо провести до начала занятий на курсах. Эта норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одним из условий получения водительских прав является прохождение полного курса обучения.

Требования к регистрации учебных групп также направлены на предотвращения злоупотреблений путем выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

Кроме того, Кабинет министров отменил необходимость приобретение в сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании курсов. Вместо этого предлагается вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и ввести дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучения.

Предполагается, что предложенные изменения облегчат аккредитацию заведений, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. В частности, полномочия по аккредитации передаются в региональные сервисные центры МВД, что сократит сроки прохождения этой процедуры.

Также положения Порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, которые подтверждают гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом гражданина Украины в виде ID-карты.