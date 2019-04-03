Финансовые новости
- |
- 03.04.19
- |
- 21:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав
14:34 03.04.2019 |
В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, которую необходимо провести до начала занятий на курсах. Эта норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одним из условий получения водительских прав является прохождение полного курса обучения.
Требования к регистрации учебных групп также направлены на предотвращения злоупотреблений путем выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.
Кроме того, Кабинет министров отменил необходимость приобретение в сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании курсов. Вместо этого предлагается вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и ввести дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучения.
Предполагается, что предложенные изменения облегчат аккредитацию заведений, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. В частности, полномочия по аккредитации передаются в региональные сервисные центры МВД, что сократит сроки прохождения этой процедуры.
Также положения Порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, которые подтверждают гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом гражданина Украины в виде ID-карты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Правый тупик: Почему Зеленский поделит националистов на сорта
|Не спешите обвинять сторонников Зеленского в отсутствии гражданского чувства
|На что рассчитывает Садовый, решив идти в Раду без Гриценко
|Сложный развод: как «Нафтогаз» и Коломойский пытаются поделить «Укрнафту»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены бензинов на мелкооптовом рынке за первые три дня апреля выросли на 1 грн/л или 4%
|Цены на нефть вновь поднимаются 2 апреля, Brent приближается к $70 за баррель
|Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав
|Кабмин разрешил «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле
|Минфин прокомментировал выполнения госбюджета за I квартал
|За январь-март поступления в сводный бюджет выросли на 14,2% до 259,8 млрд гривен
Это интересно
|Биткоин-биржи потеряли из-за взломов $1,3 млрд
|Новый квантовый двигатель обладает большей мощностью, чем его традиционные аналоги
|Цукерберг призвал разработать глобальные правила регулирования интернета
|Facebook ужесточает правила онлайн трансляций после теракта в Крайстчёрч
|Конец мучениям: Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
|Скрытая селфи-камера и экран Full HD+: раскрыто оснащение смартфона OPPO Reno
|Обновлённый робот Boston Dynamics Handle с захватом на присоске легко управляется на складе