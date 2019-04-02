Киевскую судью уволили из-за решения в пользу Коломойского

Высший совет правосудия уволил судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн за грубый дисциплинарный проступок.

Как сообщается на сайте Высшего совета правосудия, такое решение было принято сегодня, 2 апреля.

Основанием для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Людмилы Кизюн были жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального банка и ООО «Астерс Консалт».

В жалобе шла речь, что судья Кизюн 15 декабря 2017 года удовлетворила ходатайство олигарха Игоря Коломойского о незаконности обработки его персональных данных и о признании недействительными договоров ПриватБанка и Министерства финансов с компаниями, в частности, «Астерс Консалт».

«По мнению жалобщика, указанное определение суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность», - говорят в совете правосудия.

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что госпожа Кизюн, решая спор по существу, вопреки законодательству, приняла меры обеспечения иска, которые по своему содержанию являются тождественными удовлетворению заявленных исковых требований Игоря Коломойского.

«Допущенные судьей Кизюн Л.И. нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков - Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ «ПриватБанк», так и для авторитета правосудия», - заявили в ВСП.

Своим определением от 15 декабря Соломенский суд по иску Игоря Коломойского запретил компаниям, которые вели расследование вывода господином Коломойскими и другими лицами средств из ПриватБанка перед национализацией, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем ПриватБанка. Иск был подан 14 декабря, о запрет введен уже 15-го.

Национальный банк 20 декабря выразил свое возмущение и подчеркнул недопустимость создания противоправных препятствий для расследования событий, которые привели к многомиллиардной нехватке капитала и заставили государство использовать деньги налогоплательщиков для спасения ПриватБанка. НБУ обещал оспорить определение Соломенского суда.

«Постановлением суда якобы запрещено государству, в частности, Минфину, НБУ, а также национализированному ПриватБанку совершать любые действия в отношении бывшего акционера банка, в частности, привлекать украинские и международные компании, обмениваться с ними данными в отношении бывшего акционера (Коломойского. - Ред.), что на практике блокирует отстаивание интересов вкладчиков ПриватБанка, налогоплательщиков и государства по более чем 400 судебным делам, которые были инициированы бывшими акционерами ПриватБанка и связанными с ними лицами уже после национализации», - подчеркнули тогда в НБУ.