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Верховная Рада одобрила антиофшорное соглашение с Катаром
18:23 28.02.2019 |
Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и государства Катар об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонений от налогов на доходы и протокола к нему. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В Минфине подчеркивают, что ратификация соглашения поможет избежать двойного налогообложения, предотвратить уклонение от уплаты налогов, уменьшить налоговые препятствия для инвестиций и торговли в обеих странах.
Положения принятых документов соответствуют модельной Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налогам на доходы и капитал, предусматривающие:
* налогообложение дивидендов - общая ставка 10%; 5% - для дивидендов, получаемых компанией, владеющей не менее 10% капитала компании, которая такие дивиденды выплачивает;
* налогообложение процентов и роялти - общая ставка 10%; 5% - в других случаях;
* статью по обмену информацией, которая предусматривает значительное расширение возможностей договаривающихся государств по обмену налоговой информацией без оговорок, касающихся требований национального налогового интереса или банковской тайны.
Напомним, что 20 марта 2018 года в Дохе Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к ней.
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