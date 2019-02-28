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Рада повысила пошлину на экспорт лома черных металлов с €42 до €58/тонна и продлила ее до 15 сентября 2021
17:47 28.02.2019 |
Верховная Рада повысила пошлину на экспорт лома черных металлов с 42 евро за тонну до 58 евро/тонна и продлила ее до 15 сентября 2021 года.
За принятие соответствующего законопроекта №9474 от 16 января проголосовали 234 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает повысить пошлину на экспорт лома с 42 евро/тонна до 58 евро/тонна в связи с ростом цен на данное сырье на внешних рынках и потерей сдерживающего эффекта пошлины.
Также в пояснительной записке сказано, что ведение в Украине правового режима военного положения, который длился с 26 ноября 2018 до 26 декабря 2018, вызывает дополнительные основания для применения Украиной соответствующих исключений из правил Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)/Всемирной торговой организации (ВТО).
Также в пояснительной записке говорится, что активное развертывание глобальной торговой войны будет давать приоритетность гораздо более актуальным международным диспутам по дальнейшему формату мировой торговли металлами между основными странами-производителями.
В пользу Украину в этом вопросе сыграла и сложившаяся мировая практика: с 2010 года разными странами мира введено более 25 мер, которые ограничивают или полностью запрещают экспорт металлолома.
При этом никаких торговых споров в рамках ВТО эти меры не спровоцировали.
Первоначально редакция законопроекта предусматривала продление пошлины до 15 сентября 2022 года, однако в ходе обсуждения была внесена поправка председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, согласно которой действие пошлины было продлено до 2021 года.
Как сообщали Українськi Новини, в июле 2018 Президент Петр Порошенко подписал закон №8226, предусматривающий продление пошлины на экспорт лома черных металлов на 1 год, до 15 сентября 2019 года, и увеличение ее размера с 30 евро до 42 евро за тонну.
17 мая 2018 года Верховная Рада временно, на 1 год, до 15 сентября 2019 года продлила действие пошлины на экспорт лома черных металлов и увеличила ее размер с 30 евро до 42 евро за тонну.
В августе 2017 года Президент Петр Порошенко одобрил продление действия экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро/тонна до 15 сентября 2018 года.
В июне 2017 года Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий продление действия экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну на 2 года, однако закон был ветирован Порошенко в связи с международными обязательствами Украины как члена Всемирной организации торговли.
В свою очередь Президент предложил продлить пошлину на экспорт лома черных металлов 30 евро/тонна на 1 год, данное предложение было поддержано депутатами Рады в июле 2017 года, продлившими действие экспортной пошлины на металлолом 30 евро/тонна до 15 сентября 2018 года.
Повышение экспортной пошлины на металлолом состоялось в сентябре 2016 года, когда Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение сроком на 1 календарный год данной пошлины с 10 евро до 30 евро за тонну.
В апреле 2016 года Верховная Рада на 3 года увеличила пошлину на экспорт лома черных металлов с 10 евро до 30 евро за тонну, однако Порошенко тогда также ветировал этот закон и рекомендовал Раде увеличить пошлину только на 1 год.
В июле 2016 года Рада поддержала предложение Президента и на 1 год увеличила пошлину на экспорт металлолома с 10 до 30 евро за тонну.
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