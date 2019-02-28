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Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию MLI по налогам
14:30 28.02.2019 |
Верховная Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию о выполнении мер, касающихся соглашений о налогообложении, для противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли (Многосторонняя конвенция MLI), дающую возможность одновременного внесения изменений во все или в некоторые действующие конвенции об избежании двойного налогообложения.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за это решение проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Украина присоединилась к Многосторонней конвенции MLI в июле 2018 года. Подписав и ратифицировав этот документ, Украина одновременно выполняет два из четырех необходимых шагов плана действий BEPS: недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними договорами, и усовершенствование процедуры взаимного согласования путем решения споров. Оставшихся два шага - усовершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями и рекомендации по документации в отношении трансфертного ценообразования и раскрытию информации по странам.
На момент подписания Украина стала 83-й юрисдикцией, присоединившейся к конвенции MLI.
Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках инициативы ОЭСР 1 января 2017 года. Страны-члены ОЭСР разработали план действий для борьбы с размыванием базы налогообложения и выведения из-под него прибыли. План BEPS включает в себя 15 шагов в разных сферах противодействия агрессивному налоговому планированию. Обязательными для выполнения Украиной (минимальный стандарт плана BEPS) является выполнение четырех из них.
Пересмотр конвенций с каждой страной отдельно, подписание протоколов и их дальнейшая ратификация в парламенте - сложный и длительный процесс. Для более оперативного пересмотра международных конвенций был разработан 15-й шаг плана действий - MLI.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту о ратификации конвенции, Украина планирует применять к своим двусторонним соглашениям ряж добровольных положений Многостороннего конвенции, в частности, по противодействию уклонению от уплаты налогов постоянными представительствами, расположенными в третьих юрисдикциях (статья 10), и искусственное избежание статуса постоянного представительства (статьи 12, 13 и 14).
Многосторонняя конвенция не изменяет текста международных договоров Украины об избежании двойного налогообложения, а применяется вместе с договорами, модифицируя их положения, говорится в документе.
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