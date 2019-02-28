Нардепы нашли в «языковом законе» неконституционные поправки

Отдельные поправки в подготовленном ко второму чтению законопроекте "О функционировании украинского языка как государственного" могут противоречить статьям Конституции Украины. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что когда речь идет о законе, в котором 2500 правок, очень важно, какие правки будут поддержаны, а какие нет.

"Я уже увидел некоторые вещи, которые как по мне являются неправильными. Например, о том, что украинский язык является государственным символом Украины. Дело в том, что есть Конституция, которая определяет, что государственные символы - это флаг и гимн", - сказал Гончарнеко.

По его словам, голосование за сомнительные с точки зрения Конституции поправки могут привести к отмене закона Конституционным судом.

"Когда мы ставим такие вещи, которые могут быть сомнительными с точки зрения Конституции, то мы придем к той ситуации, как со статьей о незаконном обогащении. Если закон является неконституционным, и мы это видим в начале, то это надо вычищать", - добавил он.

Нардеп также отметил, что не поддержит предложения законопроекта относительно внедрения наказаний.

"Также в этом законе говорится о наказании за издевательство или поставление под сомнение.. Я считаю, что это не правильно кого-то наказывать за то, что у него есть мысль использовать какие-то языки. Я не поддержу такие нормы", - добавил он.

"Даже если мы сегодня выйдем на законопроект о языке, речи о том, что он будет рассмотрен и утвержден в ближайшее время просто нет. Там 2500 правок. Это займет несколько сессионных дней. То есть это неделю уже", - резюмировал Гоннчаренко.

Ранее сообщалось, что после вступления в силу "языковым законом" - законопроектом "О функционировании украинского языка как государственного" в Украине будут созданы институты, которые будут регулировать исполнение этого закона.