Верховная Рада отказалась регламентировать внесудебный метод разрешения споров (медиация).

За принятие законопроекта №3665 в целом проголосовал 201 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Предлагалось определить медиацию как альтернативный (внесудебный) метод разрешения споров, с помощью которого две или более сторон спора пытаются в рамках структурированного процесса самостоятельно, на добровольной основе достичь согласия для разрешения их спора с помощью медиатора (независимой и нейтральной стороны).

Данный метод разрешения споров смог бы применяться в любых случаях, в том числе гражданских, хозяйственных, административных, а также в уголовных процессах и делах по поводу административных правонарушений.

Медиация проводилась бы по взаимному согласию сторон спора на основании принципов добровольного участия, равенства, активности, самоопределения сторон, независимости, нейтральности и конфиденциальности информации.

Договоренности, достигнутые сторонами по результатам медиации, предлагалось излагать письменно в договоре либо в мировых соглашениях, если спор проводился в рамках уголовного и судебного производства или третейского разбирательства.

Медиатором могло быть физическое лицо старше 30 лет с высшим или профессионально-техническим образованием, прошедшее профессиональное обучение медиации.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2016 года Рада приняла за основу законопроект о регламентировании внесудебного метода разрешения споров.