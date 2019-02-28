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Порошенко внес в парламент антиофшорный закон
23:22 27.02.2019 |
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект N0216 о ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения. Об этом сообщает официальный сайт парламента.
Документ был внесен в парламент 27 февраля. Последний этап прохождения - направлен на рассмотрение комитета.
Законопроект помечен как неотложный.
Необходимость заключения и ратификации Многосторонней конвенции обусловлена тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в проекте закона.
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