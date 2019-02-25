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Минюст не намерен отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении
Министерство юстиции не намерено отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста, передают Українськi Новини.
Министерство подчеркивает, что ввело дополнительное тестирование исключительно для тех нотариусов, которым был отключен доступ к реестрам за допущенные нарушения.
"Введение экзаменов призвано повысить квалификацию лиц, выполняющих важную функцию регистраторов и от профессионализма которых зависят имущественные права граждан. Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение Закона отключил от доступа к реестрам и который впоследствии продолжил работать без подтверждения своей квалификации", - сказано в сообщении.
Минюст заявляет, что Нотариальная палата давит на министерство, объявляя забастовку.
"Призываем руководство НПУ прекратить покрывать "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией", призываем прекратить давление руководства НПУ на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов", - подчеркивает министерство.
Оно также призывает прекратить вводить в заблуждение общественность частных нотариусов, агитируя их не сдавать экзамены.
Как сообщали Українськi Новини, Нотариальная палата объявила забастовку нотариусов 25 февраля в знак протеста против действий Министерства юстиции.
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