Минюст не намерен отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении

Министерство юстиции не намерено отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста, передают Українськi Новини.

Министерство подчеркивает, что ввело дополнительное тестирование исключительно для тех нотариусов, которым был отключен доступ к реестрам за допущенные нарушения.

"Введение экзаменов призвано повысить квалификацию лиц, выполняющих важную функцию регистраторов и от профессионализма которых зависят имущественные права граждан. Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение Закона отключил от доступа к реестрам и который впоследствии продолжил работать без подтверждения своей квалификации", - сказано в сообщении.

Минюст заявляет, что Нотариальная палата давит на министерство, объявляя забастовку.

"Призываем руководство НПУ прекратить покрывать "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией", призываем прекратить давление руководства НПУ на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов", - подчеркивает министерство.

Оно также призывает прекратить вводить в заблуждение общественность частных нотариусов, агитируя их не сдавать экзамены.

Как сообщали Українськi Новини, Нотариальная палата объявила забастовку нотариусов 25 февраля в знак протеста против действий Министерства юстиции.