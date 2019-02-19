Что изменится для компаний по управлению авторскими правами

Организации коллективного управления (ОКУ) авторскими и смежными правами, которые намерены в дальнейшем осуществлять управление правами интеллектуальной собственности авторов и правообладателей должны пройти регистрацию по новой процедуре, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В сообщении говорится, что с 22 апреля 2019 года будут прекращены полномочия ОКУ, которые до этого момента действовали на территории Украины. Это не коснется тех организаций, имеющих свидетельства в таких сферах коллективного управления, как воспроизведение в домашних условиях и в личных целях аудио- и видеозаписей, публичное исполнение аудио- и видеозаписей, трансляция аудио- и видеозаписей в эфир и по кабелю. Полномочия ОКУ в этих сферах продлены до сентября 2019 года.

В Минэкономразвития напоминают, что ОКУ - это учреждения, которым авторы произведений или иные правообладатели могут передавать свои полномочия на управление авторскими или смежными правами. ОКУ могут от имени правообладателей заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и других правообладателей.

В министерстве объясняют необходимость регистрации ОКУ по новой процедуре положениями Закона Украины "О эффективное управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".

В сообщении говорится, что Минэкономразвития уже зарегистрировало две ОКУ по новой процедуре: Общественный союз Украинская лига авторских и смежных прав и Союз объединений граждан Ассоциация по управлению аудиовизуальными правами АРМА-Украина.

Зарегистрированные ОКУ, желающие собирать роялти в сферах обязательного и расширенного коллективное управление, могут осуществлять такую ​​деятельность только после аккредитации по результатам проведения открытого конкурса, подчеркивают в министерстве.

Прием заявок на регистрацию для таких ОКУ начнется уже в марте 2019 года.

В Минэкономразвития ожидают, что к 22 октября 2019 года будет ликвидировано Украинское агентство по авторским и смежным правам, ранее выполнявшее функции госорганизации коллективного управления. Это позволит разгрузить государство от несвойственных ему функций сбора роялти, а также дерегулировать сферу коллективного управления авторскими и смежными правами.