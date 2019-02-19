Финансовые новости
- |
- 19.02.19
- |
- 21:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Что изменится для компаний по управлению авторскими правами
18:22 19.02.2019 |
Организации коллективного управления (ОКУ) авторскими и смежными правами, которые намерены в дальнейшем осуществлять управление правами интеллектуальной собственности авторов и правообладателей должны пройти регистрацию по новой процедуре, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
В сообщении говорится, что с 22 апреля 2019 года будут прекращены полномочия ОКУ, которые до этого момента действовали на территории Украины. Это не коснется тех организаций, имеющих свидетельства в таких сферах коллективного управления, как воспроизведение в домашних условиях и в личных целях аудио- и видеозаписей, публичное исполнение аудио- и видеозаписей, трансляция аудио- и видеозаписей в эфир и по кабелю. Полномочия ОКУ в этих сферах продлены до сентября 2019 года.
В Минэкономразвития напоминают, что ОКУ - это учреждения, которым авторы произведений или иные правообладатели могут передавать свои полномочия на управление авторскими или смежными правами. ОКУ могут от имени правообладателей заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и других правообладателей.
В министерстве объясняют необходимость регистрации ОКУ по новой процедуре положениями Закона Украины "О эффективное управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав".
В сообщении говорится, что Минэкономразвития уже зарегистрировало две ОКУ по новой процедуре: Общественный союз Украинская лига авторских и смежных прав и Союз объединений граждан Ассоциация по управлению аудиовизуальными правами АРМА-Украина.
Зарегистрированные ОКУ, желающие собирать роялти в сферах обязательного и расширенного коллективное управление, могут осуществлять такую деятельность только после аккредитации по результатам проведения открытого конкурса, подчеркивают в министерстве.
Прием заявок на регистрацию для таких ОКУ начнется уже в марте 2019 года.
В Минэкономразвития ожидают, что к 22 октября 2019 года будет ликвидировано Украинское агентство по авторским и смежным правам, ранее выполнявшее функции госорганизации коллективного управления. Это позволит разгрузить государство от несвойственных ему функций сбора роялти, а также дерегулировать сферу коллективного управления авторскими и смежными правами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
|5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Что изменится для компаний по управлению авторскими правами
|Цены на АЗС в Киеве 19 февраля почти не изменились
|Минфин возобновил процесс корпоратизации «Укрэнерго»
|Brent слабо снижается 19 февраля, WTI дорожает после праздника
|Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз
|В Кабмине объяснили, кого коснется ужесточение правил для физлиц-предпринимателей
Это интересно
|В Украине упростили передачу автомобильных номеров
|Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа
|В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками
|Этих людей не существует. Нейросеть генерирует на сайте реалистичные лица людей
|Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов
|Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире
|В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму