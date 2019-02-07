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Рада ввела процедуру урегулирования заведенных АМКУ дел и механизм снижения штрафов
15:32 07.02.2019 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сможет применять процедуру урегулирования по делам об антиконкурентных согласованных действиях, а также освобождать от штрафов или снижать их размер в виде поощрения за готовность участников рынка сообщать о таких действиях.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий закон об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышении эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции (№6746) Верховная Рада приняла в четверг 248 голосами.
"Процедура урегулирования спора позволяет Антимонопольному комитету быстрее завершить рассмотрение дела, а затем высвободить свои рабочие ресурсы на другие дела..., а ответчик, в свою очередь, получит фиксированное в законе смягчение ответственности в виде уменьшения размера штрафа", - пояснила при представлении документа один из его авторов Виктория Пташник.
Она отметила, что этот процессуальный институт применяется во многих европейских странах ЕС и в США и является одним из самых эффективных инструментов расследования дел в картеле.
Согласно принятому документу, инициатором применения новой процедуры выступает ответчик на ранних этапах расследования, а в случае заключения соглашения об урегулировании его утверждает хозяйственный суд. Юридическое управление Рады указало на несоответствие этой нормы Хозяйственному кодексу Украины, заявив о необходимости доработки документа.
В.Пташник уточнила, что подготовка к внедрению этой процедуры потребует времени, поэтому закон вводит ее с начала 2020 года, тогда как остальные нормы принятого закона вступят в силу через 3 месяца после его публикации.
Глава профильного парламентского комитета Андрей Иванчук отметил, что в законе также введена новая статья, которая подробно прописывает основания и порядок освобождения от ответственности и уменьшения размера штрафов за совершение антиконкурентных действий. В частности, "лицо, совершившее антиконкурентные согласованные действия, ...освобождается от ответственности..., если оно раньше других участников этих действий добровольно сообщило Антимонопольному комитету Украины о таких действиях, обратившись с заявлением об освобождении от ответственности", - говорится в документе.
Другие участники такого сговора в этом случае могут рассчитывать на снижение штрафов, размер которого привязан к очередности добровольной "сдачи" их АМКУ: первый получит скидку в 50%, второй - 30% и третий - 20%.
В то же время определено, что АМКУ не рассматривает заявления об уменьшении размера штрафа, полученные после направления лицам, участвующим в деле, представления с предварительными выводами.
В.Пташник отметила также, что принятый документ поддержали Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата. По ее словам, помимо указанных выше новелл, закон дает АМКУ инструменты для расследования и завершения положительного рассмотрения опасных нарушений в сфере конкуренции, таких как картели и злоупотребления монопольным доминирующим положением.
Депутат добавила, что, с другой стороны, вводятся честные и прозрачные правила для бизнеса и устанавливаются четкие процессуальные правила, чтобы участники бизнеса ответчики могли защищаться от возможных злоупотреблений со стороны АМКУ. Также предлагается закрепить процессуальные права субъектов хозяйствования, участвующих в делах. В частности, четче прописаны такие права, как знакомиться с делами и копировать их материалы, и впервые дано право заявлять отвод госуполномоченному АМКУ или эксперту.
Закон также вводит ввести конкретные сроки рассмотрения комитетом дел о конкуренции, которые дифференцированы от тяжести этих дел. "Общий срок рассмотрения дел должен составлять два года. За такие опасные нарушения, как картели, мы предлагаем пять лет. А те дела, которые не нуждаются в таком огромном сроке для их расследования, это дела, например, о нарушении в сфере концентрации или недобросовестной конкуренции, мы предлагаем установить один год", - пояснила В.Пташник.
По ее словам, предусмотрена одноразовая процедура продления рассмотрения дел на 6 месяцев при злоупотреблении со стороны ответчиков.
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