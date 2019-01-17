Рада приняла в целом новую редакцию закона о соцуслугах

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом новую редакцию закона о социальных услугах.

За законопроект (№ 4607) во втором чтении и в целом проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Закон определяет направление и основы государственной политики в вопросах предоставления социальных услуг, а также перечень уполномоченных органов системы представления соцуслуг и их полномочия.

Согласно закону, Кабинет министров будет определять порядок мониторинга предоставления таких услуг, их качество.

В законе прописаны права и обязанности получателей соцуслуг, перечень учреждений и организаций, которые могут их предоставлять, а также классификация, типы и порядок предоставления таких услуг.

Согласно документу, предусмотрено создание реестра социальных услуг.

В законе также прописана организация их предоставления и порядок финансирования. Кроме того, предусмотрено, что соцуслуги предоставляются через механизм социального заказа, согласно государственному стандарту.

Определен также порядок проведения конкурсного предоставления социальных услуг за счет бюджетных средств.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации, но будет введен в действие с 1 января 2020 года.