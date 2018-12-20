Рада обязала УПЦ (МП) указать в названии принадлежность к РПЦ

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Такая религиозная организация в Украине будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Данное обязательство будет применяться при нескольких условиях. Если в уставе религиозной организации в Украине указано вхождение ее в структуру другой организации с центром за пределами страны.

Если в уставе зарубежной религиозной организации с центром в государстве-агрессоре сказано, что в ее структуру входит действующая на территории Украины религиозная организация, а также что ее уставные органы управления принимают решения в канонических и организационных вопросах, которые являются обязывающими для религиозной организации на территории Украины.

Кроме того, в названии придется указать принадлежность к религиозному центру за границей, если руководители религиозной организации в Украине в обязательном порядке входят в уставные органы управления зарубежной религиозной организации, согласно ее уставу, с правом решающего голоса.

В переходных положениях к закону сказано, что священникам, проповедникам религиозной организации, подпадающей под действие данного документа, ограничат доступ в воинские части и соединения Вооруженных сил Украины и другие военные формирования в местах их дислокации.

Закон вступит в силу с момента его публикации.

И если религиозная организация, подпадающая под действие закона, в течение 4 месяцев с этого дня не внесет изменения в свое официальное название и не подаст соответствующие сведения на регистрацию, ее устав утратит силу в части, которая определяет полное официальное название такой организации.

После вступления в силу закона центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере религии, должен провести религиоведческую экспертизу зарегистрированных уставов религиозных организаций. Если будут установлены обстоятельства, регулируемые данным законом, этот госорган обязан через официальное издание "Урядовый курьер" проинформировать о них соответствующую религиозную организацию.

В настоящее время официальное название Украинской православной церкви, находящейся в каноническом единении с Московским патриархатом, - Украинская православная церковь (УПЦ).

