В Украине вводят новую маркировку пищевых продуктов: что изменится

Верховная Рада усовершенствовала маркировку пищевых продуктов и вводит требования о предоставлении точной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах.

За принятие соответствующего законопроекта №8450 «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» проголосовали 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во время представления документа народный депутат Александр Бакуменко (фракция «Блок Петра Порошенко») отметил, что основной целью законопроекта является обеспечение надлежащей информированности потребителей относительно пищевых продуктов, а принятие законопроекта позволит выполнить обязательства перед ЕС.

«Осуществление потребителями сознательного выбора является важным как для обеспечения конкуренции, так и для повышения благополучия потребителей, а также борьбы с такими проблемами, как ожирение, гипертензия и сахарный диабет. Хочу отметить, что этот законопроект согласован с проектом технической помощи ЕС «Усовершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине», со всеми ассоциациями в Украине и Госпродпотребслужбой», - сказал он.

Бакуменко отметил, что законопроектом запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение.

«Важным аспектом, который урегулирован законопроектом, является обеспечение предоставления точной и понятной людям информации относительно пищевых продуктов. Среди основных нововведений законопроекта - установление требований к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется информация о пищевом продукте. Также регламентация требований о предоставлении информации об аллергенах, введение одинаковых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом и в магазине. Введение требования к информированию потребителей об использовании при производстве пищевого продукта созданных наноматериалов, информирование потребителей об использовании в пищевом продукте рафинированного или пальмового масла», - сказал депутат.

Также законопроект предусматривает предоставление потребителю информации о том, подвергался ли продукт замораживанию и размораживанию, применение нового подхода к указанию срока годности продукта в зависимости от того, является ли продукт скоропортящимся.

Бакуменко добавил, что за введение в заблуждение потребителей Госпродпотребслужба сможет накладывать большие штрафные санкции на производителей продукции.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ разработан с целью приведения украинского законодательства в соответствие с положениями Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) №1169/2011 от 25 октября 2011 года о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

«Проект закона будет способствовать унификации правил предоставления потребителям информации о пищевых продуктах, обеспечению правовой определенности и уменьшению административного давления на операторов рынка, ответственных за информацию о пищевых продуктах, а также положительно повлияет на обеспечение интересов граждан путем введения требований о предоставлении точной, достоверной и понятной для потребителя информации о пищевых продуктах. Проектом закона устанавливаются общие положения к маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории», - говорится в документе.

Отмечается, что проектом закона четко регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации о пищевых продуктах.

Запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. Указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.

Также предусмотрен отход от требования об обязательном предоставлении информации о питательной ценности относительно определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решения об их покупке, или площадь упаковки которых слишком мала, чтобы вместить всю информацию для удовлетворения требований к маркировке.

Ожидается, что реализация законопроекта позволит создать результативный механизм информирования потребителей о пищевых продуктах или ингредиентах, их составе, питательной ценности, способе потребления, а также позволит уменьшить нагрузку на операторов рынка путем систематизации требований к информации о пищевых продуктах в одном законе, гармонизированном с законодательством Европейского Союза.