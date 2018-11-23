Две поправки к законопроекту 9260 из «бюджетного пакета» могут нарушить систему Prozorro - Нефьодов

Две поправки к законопроекту 9260 об изменениях в Налоговый кодекс могут нарушить систему Prozorro, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"В проект Налогового кодекса 9260 предложены две странные поправки. Одна изменяет Переходные положения совсем другого закона - о сбалансированности бюджетных поступлений - того, которые ввел "электронные площадки" для оценки имущества. Этот термин почему-то полностью аналогичен "электронным площадкам" в Prozorro", - написал М.Нефьодов в соцсети Facebook в четверг.

Это создает законодательную коллизию, которой, по его словам, уже пытались вывести "Prozorro" из-под регулирования Министерством экономического развития и торговли и передать силовым структурам.

"И вот сейчас в правке 518 предложено почему-то прописать, что все (?!?) площадки должны соответствовать требованиям закона "О сбалансированности бюджетных поступлений, а не о публичных закупках или о приватизации. Такая формулировка точно создает потенциальные риски", - написал он.

М.Нефьодов также обеспокоен возможностью принятия парламентом в законопроекте поправки 147, которая не позволяет электронным площадкам присоединяться к системе без согласия остальных площадок.

М.Нефьодов обратился к народным депутатам с просьбой не принимать редакцию законопроекта в таком варианте.

По состоянию на 23.05 члены парламентского комитета по налоговой и таможенной политике продолжают заседание, где рассматривают поправки к законопроекту, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

