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Рада ужесточила ответственность за алкоголь за рулем
15:23 22.11.2018 |
Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
За законопроект 7279-д, которым вносились изменения, 22 ноября проголосовали 239 народных депутатов.
В частности, статья 286-1 проекта закона об управлении транспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) до 34 тысяч гривен (2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением прав на срок до 3 лет.
Также в окончательной редакции законопроекта говорится, что те же действия, совершенные повторно, - наказываются штрафом в 51 тысячу гривен (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.
Наказание также касается водного транспорта.
Кроме того этим законопроектом вводится определение "уголовного проступка", соответственно, устанавливается уголовная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
К уголовным проступкам также предлагается отнести неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотиками без сбыта, хулиганство.
Закон вступит в силу через 3 месяца со дня его опубликования.
Сейчас нетрезвое вождение наказывается штрафом в 10200 гривен и лишением прав на 1 год. Те же действия совершенные повторно в период 5 лет наказываются штрафом в 40200 гривен и лишением прав на 10 лет.
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