Минюст предлагает лишить коммунальные предприятия права регистрации

Министр юстиции Павел Петренко представил законопроект #РейдерствоСтоп, который вводит новые инструменты борьбы с рейдерами. Министр юстиции рассказал, что документ разработан совместно с народными депутатами и представителями бизнес-кругов по поручению президента.

"Рейдеры постоянно находят лазейки в законодательстве для осуществления неправомерных действий. Именно поэтому мы разработали ряд новаций, которые представлены в проекте закона #РейдерствоСтоп", - отметил глава Минюста.

Как сообщает Delo.ua, новации закона призваны значительно снизить риски рейдерских захватов предприятий. Главная из них - лишение коммунальных предприятий права совершать регистрацию.

"Именно на регистраторов коммунальных предприятий поступает 90% жалоб о нарушении имущественных прав украинцев. Поэтому мы решили убрать из списка субъектов регистрации государственные и коммунальные предприятия. Более того, государственные предприятия смогут проводить регистрационные действия исключительно на основании документов с электронной подписью", - подчеркнул Министр юстиции.

Кроме того, документ вводит ряд социальных гарантий при уплате стоимости нотариальных услуг. Так, убирается серый "псевдоналог" в 1%, который десятилетиями взимали частные нотариусы с украинского бизнеса и граждан, не имея на это никаких оснований, в результате чего деньги не поступали в госбюджет.

Также при совершении нотариальных действий предусмотрены социальные льготы в размере 50% госпошлины для незащищенных слоев населения: лиц с инвалидностью, участников АТО, внутренне перемещенных лиц, детей-сирот и других.

Первый замминистра юстиции Елена Сукманова добавила, что с 1 января 2019 года все новые регистраторы перед назначением на должность будут обязаны сдать экзамен, чтобы получить ключи от реестра и иметь возможность в нем работать.

"Если же регистратор будет по определенным причинам отключен от реестра за те или иные проступки, чтобы восстановить доступ, ему снова надо будет пересдавать экзамен и подтверждать свою квалификацию", - отметила Сукманова.

Получить свидетельство о праве заниматься нотариальной деятельностью по упрощенной процедуре смогут: консультанты госнотариусов, сотрудники территориальных управлений юстиции, в полномочия которых входит контроль в сфере нотариата, представители органов местного самоуправления, осуществляющие нотариальные действия. Для этого им придется отработать в удаленных районах не менее трех лет по направлениям Минюста.

Таким образом планируется решить вопрос кадрового дефицита на местах.

"Это не какой-то особый статус. Это такое же государственное свидетельство. Однако для них будет условие - отработать государственным нотариусом в селах и отдаленных районных центрах, где нет специалиста, который предоставляет соответствующие услуги", - добавила она.

Глава Минюста также заявил, что законопроектом предполагается введение мер защиты украинских селян на земельные паи.

