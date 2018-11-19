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Упрощенный порядок экстрадиции вступит в силу 1 марта 2019, - Минюст
11:32 19.11.2018 |
Министерство юстиции заявляет, что упрощённый порядок экстрадиции вступит в силу 1 марта 2019 года.
Об этом в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українськi Новини.
"Украина завершила процедуру ратификации Третьего и Четвертого Протокола к Европейской Конвенции об экстрадиции. Они вступят в силу для нашей страны 1 марта 2019", - сообщил он.
Он отметил, что протоколы предусматривают более современные и быстрые механизмы сотрудничества между государствами об экстрадиции.
Как сообщали Українськi Новини, 5 ноября Швейцария экстрадировала в Украину бывшего совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, подозреваемого в мошенничестве на 800 млн гривен.
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