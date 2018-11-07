В Украине заработал закон об электронных доверительных услугах с помощью Mobile ID

Сегодня, 7 ноября, вступил в силу Закон Украины "Об электронных доверительных услугах", который был принят ровно год назад.

Об этом на заседании правительства в среду сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Этот закон является логическим продолжением стратегического курса правительства по внедрению электронного управления и настоящего онлайн-сервиса", - сказал он.

По словам министра, электронные доверительные услуги предполагают внедрение электронной подписи и электронной печати, электронной проверки времени, а также доставки электронного документа.

Он добавил, что новый закон после вступления в силу позволит расширить перечень услуг, которые можно получить онлайн, а также фиксировать реальное время подписи электронных документов и достоверно идентифицировать пользователя, который применил электронную подпись.

Также новый закон позволяет получать публичные услуги на территории всего Европейского Союза, существенно экономит время, сохраняет конфиденциальность и уменьшает возможность коммуникации с госорганами, то есть, снижает коррупционные риски.

"В чем преимущества электронных доверительных услуг? Это действительно усиление интеграции Украины в мировое электронное пространство. Также это содействие развитию трансграничного сотрудничества, это оживление бизнеса", - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, закон №2155-VIII "Об электронных доверительных услугах" был принят Верховной Радой 5 октября 2017 года, и вступает в силу через год со дня его опубликования, кроме статьи 10, которая вступила в силу со дня опубликования этого закона.