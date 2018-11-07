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Порошенко подписал закон о предоставлении Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху Варфоломею
12:50 07.11.2018 |
Порошенко подписал закон о предоставлении Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху Варфоломею
Президент Петр Порошенко подписал закон о предоставлении Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Рады, передают Українські Новини.
"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская" (Киев, Андреевский спуск, 23) (далее - Андреевская церковь), которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - написано в нем.
Согласно документу, использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом должно осуществляться с соблюдением законодательства об охране культурного наследия.
Передача церкви должна осуществляться по решению Кабинета Министров в соответствии с законом "О свободе совести и религиозных организациях".
Закон вступает в силу на следующий день после даты его опубликования.
Как сообщали Українськi Новини, 18 октября Верховная Рада решила предоставить Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею.
За принятие законопроета №9208 за основу и в целом проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226.
18 октября юристы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады в отношении законопроекта №9208 об особенностях пользования Андреевской церковью национального заповедника "София Киевская" отметили, что передача Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху Варфоломею является правовым актом индивидуального характера и не может быть предметом закона.
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