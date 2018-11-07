Финансовые новости
- |
- 07.11.18
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы
12:43 07.11.2018 |
Президент Петр Порошенко подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.
В Уголовный кодекс возвращена статья 331, которую Рада изъяла в 2004 году, с видоизменением.
Устанавливается, что пересечение госграницы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Те же действия с применением оружия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Ранее за незаконное пересечение госграницы была предусмотрена только административная ответственность.
Как сообщали Українськi Новини, 18 октября Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко просит Раду разрешить снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Березкина
|Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет
|Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы
|Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергоатом изучает возможность внедрения малых модульных реакторов в Украине
|Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет
|Цены на нефть перешли к росту 7 ноября, Brent превысила $73 за баррель
|Порошенко подписал закон о предоставлении Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху Варфоломею
|Порошенко подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы
|SOCAR предостерегает от телефонных аферистов
Это интересно
|Озоновый слой восстанавливается
|В Швеции ученые научились удерживать солнечную энергию в «жидком топливе»
|Программа DARPA приведёт к появлению в компьютерах оптических интерфейсов
|Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт
|Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения
|Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки
|Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона