Частным исполнителям установили премии за возврат алиментов

Кабинет Министров установил вознаграждение для частных исполнителей в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам.

В пресс-службе Кабмина отметили, что эти меры обеспечат эффективную систему мотивации исполнителей при исполнении решений по исполнительным документам о взыскании алиментов и повысит качество выполнения таких решений.

Документ изменяет порядок выплаты вознаграждения государственным и частным исполнителям: теперь они получили право начислять себе 10% от суммы задолженности по алиментам, если размер задолженности превышает платежи за 12 месяцев и больше.

Указанный Порядок приведен в соответствие с Законом Украины № 2475-VIII О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Напомним, в Минюсте заявили, что плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности.