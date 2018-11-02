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Частным исполнителям установили премии за возврат алиментов
18:35 02.11.2018 |
Кабинет Министров установил вознаграждение для частных исполнителей в размере 10% от суммы взысканной задолженности по алиментам.
В пресс-службе Кабмина отметили, что эти меры обеспечат эффективную систему мотивации исполнителей при исполнении решений по исполнительным документам о взыскании алиментов и повысит качество выполнения таких решений.
Документ изменяет порядок выплаты вознаграждения государственным и частным исполнителям: теперь они получили право начислять себе 10% от суммы задолженности по алиментам, если размер задолженности превышает платежи за 12 месяцев и больше.
Указанный Порядок приведен в соответствие с Законом Украины № 2475-VIII О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.
Напомним, в Минюсте заявили, что плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности.
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