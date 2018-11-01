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Порошенко подписал закон «маски-шоу стоп -2»
16:52 31.10.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон "маски-шоу стоп-2" непосредственно на встрече с бизнесом в Киеве в среду.
"Закон под условным названием "маски-шоу стоп-2" упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом. Попросту говоря - за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную", - сказал он, подписывая закон.
Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.
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