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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Порошенко подписал закон «маски-шоу стоп -2»

16:52 31.10.2018 |

Право

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон "маски-шоу стоп-2" непосредственно на встрече с бизнесом в Киеве в среду.

"Закон под условным названием "маски-шоу стоп-2" упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом. Попросту говоря - за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную", - сказал он, подписывая закон.

Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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